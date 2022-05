Felip VI va acordar ahir veure’s amb Joan Carles I a Madrid sense concretar la data. Segons fonts de La Zarzuela, no se sap si serà al maig, al juny o al juliol, i és el rei emèrit qui ha de decidir quan viatja a la capital espanyola. Així ho van acordar a través d’una conversa telefònica que van mantenir durant la visita de Felip VI a Abu Dhabi, segons van confirmar fonts de la Casa Reial. El monarca va fer un viatge llampec a aquest país per donar el condol al nou president dels Emirats Àrabs Units per la mort del seu pare. El rei emèrit va marxar d’Espanya l’agost del 2020 després dels casos de presumpte cobrament de comissions i retirades de diner negre de comptes de Suïssa i amb diverses investigacions judicials obertes.