Diversos dels principals problemes dels Estats Units, el racisme, l’extremisme i la violència amb armes de foc, es van combinar dissabte de forma tràgica a Buffalo, al nord de l’estat de Nova York. Un adolescent blanc de 18 anys va perpetrar un tiroteig massiu en un supermercat d’aquesta localitat que va causar 10 morts i tres ferits. Onze de les persones que van rebre trets eren negres, segons van explicar les autoritats, que investiguen el que va succeir com un «crim d’odi» i «extremisme violent nacional».

El sospitós, que va ser detingut al supermercat i ha estat imputat amb càrrecs d’assassinat en primer grau dels quals s’ha declarat innocent, ha estat identificat com a Payton Gendron. Segons les autoritats, havia planejat a consciència l’atac al supermercat Tops Friendly Market, situat en un barri predominantment negre, a uns 5 quilòmetres del centre de Buffalo, la segona ciutat més gran de Nova York amb una població de 250.000 habitants.

Gendron va retransmetre en directe a Twtich les seves accions. Les autoritats investiguen també com a seu un manifest de 180 pàgines que va aparèixer a Internet després de la detenció. En el text, es defineix com un supremacista blanc, feixista i antisemita, i defensa la teoria de la conspiració del «gran reemplaçament», que als EUA alimenten influents veus conservadores com la del presentador de FoxNews Tucker Carlson. La teoria suggereix que s’intenta reemplaçar la població blanca amb persones negres i acusa els demòcrates d’estar fent servir la immigració per aconseguir votants més obedients.

El manifest, on Gendron parla d’un suposat «genocidi blanc», lamenta la diversitat racial dels EUA i critica els progressistes acusant-los d’haver triomfat només en «ensenyar els nens blancs a odiar-se a ells mateixos», inclou també lloances a l’autor de la massacre racial del 2015 contra una església negra a Charleston, Carolina del Sud, en què van morir nou persones tirotejades. Lloa també l’autor de l’atemptat contra dues mesquites a Christchurch, a Nova Zelanda, que va deixar 51 víctimes mortals i de la qual el responsable també va fer una retransmissió parcial a les xarxes socials.

Gendron va conduir més de 350 quilòmetres des de Conklin, a la frontera amb Pennsilvània, fins al supermercat que havia triat i estudiat amb cura. Va arribar cap a dos quarts de tres de la tarda, armat amb un rifle d’assalt i proveït amb material tàctic d’estil militar.