Els últims onze policies nacionals imputats per les càrregues de l’1-O a Barcelona van mantenir ahir davant del jutge que no es reconeixen en les imatges que suposadament els mostren copejant votants i van insistir que la seva actuació va ser proporcional davant «l’hostilitat» dels concentrats.

Segons fonts jurídiques, davant el jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona van declarar com a investigats 11 nous antidisturbis de la Policia Nacional que van ser identificats en diversos vídeos inclosos en la causa clavant cops de puny, puntades, empentes i cops de porra a votants l’1-O. Està previst que aquestes declaracions d’imputats siguin les últimes de la causa, que es troba a la recta final després de sumar ja més de 60 policies nacionals investigats per les càrregues en una quinzena d’escoles de Barcelona que van acollir les urnes.

Com la resta d’agents que han desfilat davant del jutge instructor, els 11 antidisturbis van argumentar que van emprar la mínima força imprescindible per obrir-se pas entre els votants concentrats als col·legis, vista la «tensió» de les circumstàncies i «l’hostilitat» amb què van ser rebuts. Part dels agents van dir no reconèixer-se en les imatges i en els vídeos de l’1-O aportats a la causa i d’altres van admetre que recordaven l’actuació policial, però que a causa del temps transcorregut tampoc podien parlar-ne amb precisió. Els imputats van dir que existeix un protocol intern en el cos sobre l’ús de les defenses que obliga a utilitzar-les en sentit descendent, de cintura cap avall i sense arremetre contra òrgans vitals.