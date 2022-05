La jutge que investiga suposades irregularitats en el servei de manteniment de vehicles de Bombers ha encarregat als Mossos d’Esquadra que investiguin el patrimoni dels imputats en el cas, entre ells membres de la cúpula del cos d’emergències.

A petició de la Fiscalia Anticorrupció la titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona ha demanat informes sobre el patrimoni dels investigats amb la finalitat de detectar possibles ingressos il·lícits relacionats amb les suposades irregularitats en la contractació del servei de manteniment de Bombers, adjudicat des de l’any 2002 a l’empresa Iturri.

La causa es va obrir per un informe que l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper va enviar a la Fiscalia, després que una advocada del Departament que es va reunir el 2021 amb el llavors director general de Prevenció i Extinció d’Incendis, l’investigat Manel Pardo, donés la veu d’alarma als seus superiors perquè aquest havia escrit en un document sobre contractes de manteniment de vehicles l’expressió «2 %». La jutge considera que podria haver-hi hagut una gestió «irregular» del manteniment de vehicles de Bombers -la direcció de Prevenció continuava amb l’execució del pressupost d’Iturri una vegada aquest s’havia esgotat, acumulant el deute amb l’empresa per compensar-la en el següent contracte-, però no veu indicis de pagament de comissions a funcionaris ni d’arranjaments en les adjudicacions.