El Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) s’obre a explorar canvis en l’acord per modificar la llei de política lingüística que no posin en qüestió el seu posicionament per reunir «el màxim consens», després que JxCat se n’hagi despenjat.

La portaveu socialista, Lluïsa Moret, va afirmar ahir que «sempre hi ha marge per a l’acord» perquè el país «necessita justament un ampli consens a favor de la convivència lingüística». Davant d’això, no descarten un ple extraordinari –com demanen els comuns– ni que vagi al ple de la setmana que ve. «Estem disposats que l’acord tiri endavant, i si es proposa una modificació que no canviï substancialment l’acord, l’estudiarem», va afegir. Els socialistes volen «esgotar totes les possibilitats i tots els instruments possibles» perquè «es pugui mantenir viu l’acord i arribi a bon port». Després que Carles Riera (CUP) demanés en una entrevista a El Nacional que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança «el més aviat possible», Moret va dir que cal ser «prudents». La dirigent socialista creu que ara convé «estabilitat i bon govern» i que «qualsevol decisió que generi inestabilitat i desconfiança al govern no ajuda». D’altra banda, quatre persones es van encadenar ahir davant les portes de la Delegació del Govern a Catalunya a Barcelona per protestar contra l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir almenys un 25% d’hores lectives en castellà. L’acció es va emmarcar en una concentració que va reunir unes 200 persones del moviment estudiantil català davant de la seu del Govern en la capital catalana. Els Mossos d’Esquadra van encapsular els concentrats per evitar que se sumessin més persones a la protesta.