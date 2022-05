El Consell de Ministres va aprovar ahir l’àmplia reforma de la llei de l’avortament, que no només preveu blindar l’accés a aquest dret en la sanitat pública i que les menors de 16 i 17 anys no hagin de comptar amb el permís patern, sinó que crea nous drets: una baixa menstrual per a dones amb regles doloroses; una altra per avortament -tant voluntari com involuntari- i un permís universal a partir de la setmana 39 de gestació, just set dies abans que l’embaràs arribi a terme.

La baixa per menstruació requerirà que la dona hagi estat diagnosticada per un metge de dismenorrea -dolor intens uterí en la menstruació- i ha de constar en l’historial clínic, però l’avantprojecte no inclou un llistat de malalties, com a endometriosi, miomes, quists, etc., que puguin causar aquesta malaltia, atès que a vegades els metges no troben el motiu o la malaltia és difícil de diagnosticar fins a un estadi més avançat. L’avantprojecte diu que podran acollir-se les dones amb «menstruació discapacitant secundària», que és la «situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada». Aquesta baixa serà finançada des del primer dia per l’Estat mentre que els altres dos permisos el primer dia el costejarà l’empresa i la resta la Seguretat Social. I és que el Ministeri d’Igualtat va dissenyar una reforma més ambiciosa, en la qual s’incloïa una rebaixa de l’IVA dels productes menstruals; la derogació de la llei del 2010 per a evitar el recurs del PP davant el Constitucional; i que els tribunals poguessin perseguir les parelles que recorrin, a l’estranger. a la gestació subrogada. Però aquests aspectes s’han quedat fora.