El Govern de la Generalitat està ultimant un decret llei que exclou percentatges de llengües en l’ensenyament a les aules catalanes, i que atorga a la conselleria d’Educació la responsabilitat de donar el vistiplau als projectes lingüístics dels centres.

Mentre que al Parlament ERC, PSC i comuns esgoten el termini de 24 hores per aconseguir apropar JxCat al consens per impulsar una normativa legal per blindar el català, en paral·lel el Govern treballa en un decret llei que permeti protegir els centres educatius i els seus projectes lingüístics davant de les resolucions judicials que els obliguen a impartir un 25% de classes en castellà.

Els contactes entre els dos socis de govern se succeeixen i, en aquesta línia, dimarts es va celebrar una cimera al màxim nivell entre tots dos partits al Palau de la Generalitat, encara que sense avanços rellevants, segons fonts coneixedores de les negociacions.

Hi van ser presents, per part d’ERC, el president català, Pere Aragonès, les conselleres Laura Vilagrà i Natàlia Garriga, el secretari general de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, i la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta; per part de Junts, el vicepresident català, Jordi Puigneró, la presidenta del Parlament i futura presidenta de JxCat, Laura Borràs, l’actual secretari general del partit, Jordi Sànchez, i qui amb tota probabilitat el succeirà en el càrrec, l’exconseller Jordi Turull, i el líder del grup parlamentari, Albert Batet.

En l’escenari actual i conscients de la data límit de dues setmanes que va donar el TSJC per executar la sentència, termini que finalitzarà el 31 de maig, es treballa en diverses línies per intentar protegir la immersió lingüística en català.

D’una banda, segons fonts de la Generalitat, l’executiu de Pere Aragonès ultima un decret llei en el qual es deixaria clar de manera explícita que no hi pot haver percentatges per raó de llengua a les aules catalanes; una mesura oposada a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, malgrat que des del Govern estan convençuts de la seva «solvència jurídica».

A més de rebutjar percentatges, el decret també precisaria que el conseller d’Educació assumiria la responsabilitat de validar i signar els projectes lingüístics dels centres educatius, per no deixar a la intempèrie direccions i professors.

Un decret llei que aniria en paral·lel a l’acord que intenten tancar els grups polítics al Parlament per modificar l’actual llei de Política Lingüística o una nova llei, i que també podria anar en la mateixa línia de legislar «explícitament» que «no pot haver-hi percentatges» de llengües a l’educació a Catalunya, com ahir ja va suggerir la portaveu republicana, Marta Vilalta.

El vicepresident va afegir que «estem treballant per forjar el consens i perquè ningú se’n despengi. Que per intentar trobar consens, no quedo».

A més, Puigneró va comentar que hi ha d’haver les suficients garanties que aquest acord no podrà ser recorregut per la justícia.