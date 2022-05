El cos de Bombers i les ADF avancen l’estat d’alerta. De moment, per a aquest cap de setmana. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va demanar ahir a la ciutadania «prudència, contenció i responsabilitat davant l’increment de les temperatures previstes per als propers dies». «En algunes zones del país estarem al voltant dels 40 graus i això implicarà un major risc d’incendis», va afirmar.

Elena va recordar que «el risc d’incendi ja no va associat exclusivament a la temporada d’estiu. El canvi climàtic i altres factors com la sequedat i l’increment de la temperatura fan que el risc el tinguem tot l’any. Hi ha moments especialment delicats, i aquest n’és un», va manifestar.

Xavier Jovés, representant de les ADF del Bages, va demanar ahir a la resta de grups que estiguessin alerta davant de qualsevol incident. Les ADF obren la coordinació des de Torreferrussa, una gestió que normalment es du a terme quan és iniciada la temporada d’estiu. Jovés assegura que hi ha preocupació perquè, «tot i que la vegetació no està molt seca, les temperatures són molt altes i preocupen».

Jovés admet que mai des que hi ha l’organització de les ADF havien començat tant d’hora.