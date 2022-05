L'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona i l'exdirigent de Solidaritat per la Independència Uriel Bertran es repartiran a parts iguals la vicepresidència de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Així ho ha acordat el Secretariat Nacional aquest dissabte després de dos empats en les votacions del conclave que s'ha celebrat a Vilafranca del Penedès i que ha escollit la jurista Dolors Feliu, nova presidenta de l'ANC en substitució d'Elisenda Paluzie.

Segons ha decidit l'entitat, Pesarrodona ocuparà la vicepresidència durant el primer any del mandat del nou Secretariat i Bertran ho farà l'any següent. La decisió s'ha pres després de dues voltes en què ambdós candidats han obtingut unes votacions molt ajustades. El ple constitutiu de la nova cúpula de l'ANC ha escollit també Jordi Domingo com a nou secretari i Josep Pedrol Martí com a tresorer. Ambdós han rebut 42 vots de 60.