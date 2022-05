Joan Carles I està fent un veritable pols a Felip VI i el Govern en la seva primera visita a Espanya després de l’autoexili a Unió dels Emirats Àrabs. Al seu fill, perquè l’estada del seu pare s’ha convertit en un espectacle mediàtic, molt lluny del que li havia fet saber que desitjava en aquest primer desplaçament. A l’Executiu de Pedro Sánchez, perquè el president havia advertit l’emèrit que volia que donés explicacions als espanyols per la seva fortuna oculta. L’excap d’Estat no va fer referència als seus escàndols ni dijous ni ahir malgrat l’oportunitat de veure’s envoltat de càmeres, ni tampoc ho farà abans que dilluns iniciï el viatge de tornada a Abu Dhabi, segons van assegurar a El Periódico de Catalunya, del mateix grup que Regió7, fonts de l’entorn de l’emèrit.

La decisió de reaparèixer a Espanya en una regata va inquietar la Zarzuela i el Govern, però la tensió va créixer encara més ahir quan l’alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, va assegurar que el monarca té previst tornar el 10 de juny per participar en una altra competició de vela. Segons fonts coneixedores dels contactes entre les dues institucions, la Casa del Rei va deixar clar que desitjava que la primera imatge fos familiar, cosa que no ha passat«Està fent un pols a tothom», lamenta un alt càrrec socialista que ha parlat durant hores amb Felip VI sobre el risc que suposa el seu pare per al seu regnat.

Minuts després de saber-se que l’excap d’Estat desitja tornar a una altra regata, la Casa del Rei va comunicar a la premsa que és «poc probable» que dilluns faci pública la foto de l’esmorzar que Joan Carles I té a la Zarzuela amb el seu fill, Sofia i altres membres de la família. La raó donada és que es tracta d’«una trobada familiar en l’àmbit privat». També tenia aquestes característiques l’esmorzar que li van organitzar el 2018 pel seu 80è aniversari i la Casa del Rei va enviar aquesta fotografia.

El sisme provocat pel retorn de l’emèrit ha sorprès Felip VI amb una institució monàrquica sense canvis de profunditat en el seu funcionament intern ni de transparència. El Govern, segons va publicar El Periódico de Catalunya al març, va suggerir al rei que renunciés a la seva inviolabilitat, un privilegi de l’edat mitjana que ha salvat el seu pare d’asseure’s al bans dels acusats.