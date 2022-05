El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha revocat l’absolució de l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional entre 2012 i 2016 pel cas del pendrive amb dades sobre la família Pujol que va servir perquè la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) presentés un informe incriminatori a l’Audiència Nacional. A diferència de l’Audiència de Madrid, el TSJM considera que Pino va cometre un delicte de revelació de secrets i el condemna a un any de presó, una multa de 7.200 euros i a indemnitzar Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l’expresident de la Generalitat, amb 2.000 euros.

Així doncs, amb aquesta sentència feta pública ahir els magistrats del TSJM estimen parcialment el recurs presentat per Pujol Ferrusola, que demanava una pena més elevada, de dos anys i sis mesos de presó, per un delicte contra la intimitat.

El TSJM considera que no es pot eximir Pino de responsabilitat per la difusió del pendrive amb informació obtinguda il·lícitament sense advertir «en cap moment l’autoritat judicial de l’origen il·lícit de la prova». El tribunal remarca que l’ex-DAO «no va complir amb el deure que com a funcionari públic tenia d’impedir que el pendrive tingués recorregut».