L’episodi de calor que afecta aquests dies Catalunya va propiciar un dissabte de maig amb temperatures de plena canícula estiuenca, amb molts dels registres més alts a les comarques de la Catalunya i el Pirineu central. Així, es va produir màximes generals d’entre 33ºC i 37ºC a gran part de l’interior, especialment a la Catalunya central, Ponent, Prepirineu i interior de Girona. A les quatre de la tarda van destacar registres com els 37ºC de Súria, els 36,9ºC d’Artés, els 36,7ºC de Cardona, els 36,5ºC d’Organyà, els 36,4ºC de Caldes de Montbui, els 36,3ºC de Solsona, els 36,2ºC de Sant Romà d’Abella i també a Olot i els 36ºC de Baldomar, segons dades de Meteocat i Meteoclimatic. La màxima registrada a Catalunya en un mes de maig són els 38,2ºC de Vinebre el 12 de maig de l’any 2012. A la costa, el termòmetre es va mantenir per sota dels 30ºC, però amb notable sensació de xafogor. A la ciutat de Barcelona, les temperatures es van situar majoritàriament per sobre dels 30ºC, amb 31,8ºC al Zoo, 31,3ºC al Raval i 31,2ºC a l’Observatori Fabra, a la muntanya del Tibidabo. Es tracta de només dos graus menys que el rècord absolut de maig a l’estació meteorològica, amb una sèrie de 109 anys d’història, el que va registrar 33,4ºC el 31 de maig de l’any 2001. A Sant Romà d’Abella, al Pallars Jussà, la temperatura va arribar als 36,2ºC, a només quatre dècimes dels 36,6ºC del dia 13 de maig del 2015.