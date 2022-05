El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va escollir ahir la jurista Dolors Feliu com a nova presidenta de l’entitat, en substitució d’Elisenda Paluzie, i en detriment de l’exregidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona. Finalment, el bagenc es repartirà la vicepresidència de l’entitat amb l’exdirigent de Solidaritat per la Independència Uriel Bertran. Segons va decidir l’entitat, Pesarrodona ocuparà la vicepresidència durant el primer any del mandat del nou Secretariat i Bertran ho farà l’any següent. La decisió es va prendre després de dues voltes en què ambdós candidats van obtenir unes votacions molt ajustades.

Quant a la presidència, Feliu va obtenir 48 vots del total de 69 secretaris nacionals presents, de manera que va aconseguir la majoria de dos terços en primera volta. Així, va obtenir 32 vots més que el pallasso i activista bagenc, que en va recollir 16. La nova presidenta de l’ANC va assegurar que el gran objectiu del seu mandat serà «reactivar» l’independentisme «posant-li una data a l’horitzó» perquè «no sembla que els partits tinguin un projecte per assolir la independència». A l’assemblea d’ahir hi van assistir 69 dels 77 nous secretaris generals, que van triar Feliu com a presidenta de l’entitat. Tot i que Jordi Pesarrodona va ser el candidat més votat en les eleccions al Secretariat Nacional, amb 2.306 vots, 118 més que Feliu, finalment la jurista va guanyar la votació d’aquest dissabte sumant 16 suports més que el santjoanenc. Una vegada escollida la nova presidenta, la sortint, Elisenda Paluzie, va agrair a Feliu i Pesadorrona que s’hagin ofert a rellevar-la i a servir Catalunya des de l’ANC en un moment «complicat» per l’independentisme. En aquesta línia, Paluzie va apuntar que «tots sabem que l’independentisme no està en el mateix moment que estava anys enrere quan era molt diferent presentar-se a unes eleccions de l’ANC». Paluzie també va remarcar la «clara» victòria de Feliu, que va aconseguir els dos terços dels vots en primera volta, el que fa que «surti reforçada ja d’entrada» per encarar els reptes del seu mandat. Feliu va assegurar que encara el repte que suposa encapçalar l’entitat amb «força» i amb la voluntat d’edificar la nova etapa «sobre el que s’ha construït fins ara». La presidenta va explicar que un dels seus objectius serà impulsar una «llista cívica» al marge dels partits per a a les pròximes eleccions al Parlament.