El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va exigir «seriositat per fer política» a Junts per Catalunya després de rebre aquesta setmana una proposta sobre l’acord pel català a les aules. Segons Illa, els socialistes «no s’aixecaran de cap taula» i faran el possible per «mantenir viu el consens» aconseguit ara fa dos mesos. Coincidint amb el primer aniversari de la investidura de Pere Aragonès, Illa va carregar contra la feina feta pel Govern, el qual ha titllat de «dividit». L’acte, que es va celebrar a Tarragona, va tancar dues jornades del ‘Govern Alternatiu’ a la ciutat i alhora va servir per presentar públicament l’alcaldable tarragoní Rubén Viñuales després de ser ratificat aquest divendres per l’assemblea del PSC. L’acte d’aquest dissabte es va celebrar al Seminari de Tarragona, punt on van coincidir nombrosos càrrecs electes socialistes a la demarcació, així com alcaldables que es presentaran a les llistes del PSC les pròximes eleccions municipals. La trobada s’emmarca en la quarta visita del ‘Govern Alternatiu’ al Camp de Tarragona, una visita en què es va dur a terme diverses reunions en els dos últims dies. Illa va recordar les vuit setmanes de treball entre les diferents formacions que van donar suport a l’acord pel català a les aules a finals de març. Aquesta setmana, la portaveu del grup socialista al Parlament, Alícia Romero, va anunciar que els han fet arribar una proposta que estudien, tot i que va remarcar que el camí és el consens.