L’augment del preu de l’energia elèctrica, de gas o gas-oil ha fet que s’hagin animat les vendes de llars de foc i l’interès per estufes de pèl·let, per exemple.

Com us ho feu per vendre llars de foc a més de 30 graus de temperatura com tenim aquests dies?

Nosaltres ara estem fent muntatges que s’han pactat el gener o fins i tot el desembre de l’any passat. Possiblement aquí no en vendrem cap, però d’aquí a 15 dies o 3 setmanes tindrem clients per muntar-les més endavant.

Clients que us han vist aquí?

No venim a vendre res. Ningú no marxarà d’aquí amb una llar de foc. Venim per donar-nos a conèixer i donar imatge.

Havien estat en una altra edició de l’ExpoBages?

No hi havíem vingut perquè el nostre producte costa de moure. Suposa un esforç portar això aquí. I per dos dies crèiem que no valia la pena. Aquest any hem deixat de fer la Fira de Solsona i hem vingut aquí. També per proximitat. Avui en dia la idea és no fer desplaçaments llargs, tot i que no ho podem evitar. Per això som aquí.Amb quines expectatives participen a la fira?De la fira sortirà el que en sortirà. Sabem que és un moment que les energies com el gas, el gas-oil i l’electricitat són molt cares. I molta gent ve cap al nostre ram. Gent que té una llar de foc adormida a casa i li vol donar rendibilitat, o bé aquella persona que pensa que li pot donar un benefici econòmic. A més a més nosaltres podem dissenyar el producte perquè quedi bé en un menjador. Nosaltres busquem les dues coses: foc i disseny. El foc és l’estalvi. No és un cost zero, però respecte a les energies tradicionals, que no sabem el preu que tindran l’any que ve, sí. El gas mateix s’ha doblat en un sol hivern.Què tiba més, la llenya o el pèl·let?La llenya es manté estable. El pèl·let té alts i baixos.