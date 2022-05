El diari Regió7 és present també a la quarantena edició de l’ExpoBages amb un estand al primer tram del passeig de Pere III, on es concentren bona part de les firmes comercials que participen al certamen. A l’estand es pot aconseguir de forma gratuïta el suplement especial d’ExpoBages, que, amb el títol «L’Expo reneix», es va publicar divendres passat. Hi ha entrevistes i els detalls de totes les activitats que es desenvolupen el cap de setmana a Manresa per la fira.