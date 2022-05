La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, demana als altres partits un «últim esforç» per arribar a un acord per preservar la immersió lingüística i afirma que el català ha de quedar «fora de projectes partidistes i personalistes».

La líder dels comuns va assenyalar aquest diumenge que en les últimes hores s’han intensificat les reunions però que queden «alguns serrells» per arribar a l’acord. Amb tot, es va mostrar convençuda que trobaran la fórmula per «blindar el català i protegir les direccions dels centres», i espera que, davant del «descrèdit» que viu la política, els partits demostrin que són «útils». Albiach confia que el ple del Parlament de la setmana que ve inclourà el text legislatiu per al català.

La dirigent d’En Comú Podem va assegurar ahir que l’acord per preservar el català a l’escola davant de la sentència que imposa el 25% d’hores de castellà és «més a prop que la setmana passada», si bé no ha donat més detalls de l’estat de les negociacions o d’aquells punts que encara estarien bloquejant un consens en la proposta legislativa que ultimen els partits.

En una atenció als mitjans de comunicació al Prat de Llobregat, Albiach va demanar al conjunt de forces polítiques «generositat» i que posin «davant el català i el país» per arribar a un acord «transversal» que protegeixi la llengua i els directors dels centres educatius. «No estem a primera línia ni el president Aragonès, ni la presidenta Borràs, ni Illa ni jo. Qui hi està és la comunitat educativa i els directors dels centres», ha advertit.

Albiach va recalcar que els comuns han estat «sempre asseguts a la taula intentant arribar a un acord» i ha acusat alguns partits d’«espectacles lamentables» en els darrers dos mesos. També va afegir que ERC, PSC i els comuns s’han mantingut en l’acord però que Junts se’n va «despenjar», amb referència al pacte que havien signat el 24 de març.

Amb tot, la dirigent d’En Comú Podem confia que els partits arribaran a un acord a temps. El termini per executar la sentència acaba el 31 de maig, però la proposta legislativa hauria de ser aprovada al Parlament. El proper ple convocat començarà aquest dimecres.

«Transparència» davant de les il·legalitats reconegudes per Villarejo

Sobre les declaracions de José Manuel Villarejo a TV3 dissabte, en què va reconèixer que les actuacions de l’Estat contra l’independentisme incloïen «actuacions absolutament il·legals» i que va justificar per què perseguien un «bé superior», Albiach va assenyalar que tot allò que diu l’excomissari de la Policia Nacional s’ha d’«agafar en pinces» perquè ha demostrat que és un «mentider», va dir.

Ara bé, la líder dels comuns va demanar «transparència» i «depuració de responsabilitats». «La millor manera de fer front a les seves paraules i també a l’atac a la democràcia que ha suposat l’espionatge amb Pegasus és que les investigacions arribin fins al final, que es depurin responsabilitats i que caigui qui hagi de caure», va reblar.

«Delinqüent confés»

Va acusar el rei emèrit Joan Carles I, que ha visitat Espanya els últims dies, de ser un «delinqüent i un defraudador confés», i va assegurar que el rei Felip VI n’és totalment còmplice i avala les seves accions.

Per a ella, la visita a Sanxenxo (Pontevedra) constitueix «la imatge de la vergonya, de la impunitat. És una desfilada d’opulència mentre la ciutadania fa tot el possible per arribar a final de mes, i que el problema no és només el rei emèrit sinó una monarquia que es diu parlamentària però que confon inviolabilitat amb impunitat».