El nou ministre de Solidaritat del Govern francès, Damien Abad, ha estat acusat per dues dones per presumptes violacions, una sospita que enterboleix el flamant Executiu de Élisabeth Born i, en particular, un dels fitxatges més sonats per a aquesta nova etapa d’Emmanuel Macron a l’Elisi.

Abad era el president dels Republicans en l’Assemblea Nacional, per la qual cosa el seu salt al Govern d’un partit rival va ser un de les fites més rellevants de la llista de ministres anunciada divendres, que combinava continuïtat amb renovació. Una de les dones va presentar una denúncia el 2017, al·legant que havia mantingut relacions sexuals amb Abad en les quals suposadament aquest va fer pràctiques no consentides.