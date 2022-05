Un jove de 19 anys va morir ahir diumenge en un accident de trànsit a la carretera GI-641 a l’altura de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Els Mossos van rebre l’avís cap a un quart de set del matí. Per causes que s’estan investigant, el turisme va sortir de la via. Com a conseqüència de l’accident, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle, un jove de 19 anys i veí de Torroella de Montgrí. Amb aquesta ja són 64 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.