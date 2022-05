Al Govern li va costar molt de néixer. Ho va fer gairebé al límit del termini de la investidura, cosa que feia presagiar una legislatura molt convulsa. Però el president Pere Aragonès ha superat el seu primer any al capdavant de la Generalitat amb raonable estabilitat econòmica, però amb diversos focus oberts de malestar social, sobretot en el sector educatiu, i la incògnita d’un gran projecte envoltat de suspens: els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

ERC ha optat per la «realpolitik» en prendre el comandament del Palau de la Generalitat, cosa que li ha suposat no poques topades amb Junts. Tot i això, el diàleg amb el Govern central està en standby. La taula entre governs només s’ha reunit fins ara una vegada. La despesa en sanitat es va incrementar en 900 milions d’euros, el 15% més que el 2020, però els comptes de la Generalitat no van assolir altres compromisos.

L’etapa d’educació infantil entre 0 i 3 anys començarà a ser gratuïta el proper curs al nivell P2.