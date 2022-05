Les direccions de gairebé, ara com ara, 300 centres educatius públics de Catalunya han signat un manifest conjunt, que faran arribar en els pròxims dies al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, exigint-li «mesures, i no paraules», per dotar les escoles de més recursos. «Més pressupost i més professors per poder desplegar una educació inclusiva i de qualitat», resumeixen les direccions consultades, que afirmen estar esgotades per la «sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió mai vista». Una situació que atribueixen a la «falta de planificació i de recursos». A Catalunya hi ha més de 5.000 centres escolars entre escoles d’infantil, primària i secundària. D’aquests, més de 3.000 són públics.

L’estat d’ànim i la preocupació que senten els han portat a voler traslladar a Cambray que la situació «és insostenible» i «no es pot perpetuar en el temps». Adverteixen que hi ha «risc real» que el sistema d’educació pública «es col·lapsi» i «no es pugui garantir el funcionament de l’escola pública amb uns estándards mínims de qualitat». «Sense recursos no es pot garantir una escola inclusiva i de qualitat. Es necessita personal per a donar una educació personalitzada i atendre la diversitat. Hi ha molta diversitat a les aules, més enllà dels alumnes amb necessitats especials. Un professor per aula no pot. Estan desbordats», diu un director. «Som conscients de la realitat que es viu a les nostres aules i considerem que pel bon funcionament de l’escola pública que vol promoure el Departament, és necessari exigir canvis reals i efectius en els punts que ja hem anat traslladant en una altra ocasions», assenyalen al manifest. Punts que són: desplegament del decret de l’escola inclusiva, millorar les plantilles, més hores de coordinació per planificar l’acció educativa i desplegar els nous currículums, la gestió de la sentència del TSJC que obliga a impartir un 25% de castellà a les aules i adequar les formacions plantejades als docents.