El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha aconseguit un acord amb els sindicats més representatius per a l’oferta pública d’ocupació d’aquest any de l’Administració General de l’Estat. L’Executiu convocarà 29.578 places, de les quals 15.880 seran de nou ingrés, 9.591 de promoció interna i 4.107 d’estabilització, segons explicaven ahir diferents fonts sindicals presents a la reunió. L’acord va arribart després d’una que va acabar de la tarda amb «la major oferta d’ocupació pública de la història en l’Administració General del de l’Estat», segons les centrals. Fonts del departament de María Jesús Montero apuntaven al fet que l’oferta pública podria ser aprovada avui en Consell de Ministres. Els negociadors de Funció Pública i les centrals han acostant posicions durant les últimes setmanes i finalment les centrals han aconseguit elevar l’oferta inicial de l’Executiu. La primera versió que barallava el ministeri era d’unes 23.000 places, sense tenir en compte les d’estabilització d’interins. Finalment Csif, UGT i CCOO han pactat un document amb 25.471 places, més les d’estabilització d’interins. L’acord inclou que les diferents convocatòries per articular les 29.578 places es publicaran aquest exercici i es reduirà el temps entre els exercicis que componguin la fase d’oposició del torn lliure.