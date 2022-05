L’FBI va llançar ahir una ordre de crida i cerca contra el tarragoní Alejandro Cao de Benós, president de l’Associació d’Amistat amb Corea, per «conspirar» a favor del Govern de Pyongyang perquè pogués saltar-se algunes de les sancions imposades pels Estats Units.

D’acord amb la nota emesa per l’FBI, Cao de Benós, en col·laboració amb «un ciutadà estatunidenc», hauria maniobrat per «proporcionar il·legalment serveis de tecnologia blockchain i criptomonedes» a Corea del Nord, violant així la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional. Cao de Benós hauria reclutat un expert estatunidenc en criptomonedes organitzant una conferència sobre aquest assumpte que va tenir lloc a Pyongyang a principis del 2018, així com el viatge d’aquesta persona a la capital nord-coreana l’abril del 2019, «violant les sancions dels Estats Units».

«Cao de Benós suposadament va coordinar l’aprovació del Govern de Corea del Nord per a la participació de l’expert en la conferència i va continuar conspirant després per a dur a terme la celebració d’una segona sobre criptomonedes el 2020», assenyala la nota de l’FBI.