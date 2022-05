L’advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, va anunciar que es querellarà contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo per unes declaracions en què va afirmar que la jutgessa que va enviar el seu client a presó provisional, Carmen Lamela, va ser premiada amb un trasllat al Tribunal Suprem (TS) per aquest empresonament.

En una entrevista de Rac 1 ahir, recollida per Europa Press, Molins va explicar per què començarà per Villarejo: «Posar una querella contra Lamela suposaria que la investigació l’hauria de portar el TS i no ho vull, perquè ella és allà dins». «Lamentant-ho molt hauré de començar contra Villarejo», i va dir que primer es posarà en contacte amb l’advocat de l’excomissari per contrastar les seves declaracions a TV3. També va reclamar que actuï el poder judicial: «M’agradaria que el sistema judicial reaccionés. El ministeri fiscal hauria de ser el primer interessat» a esclarir què ha passat.