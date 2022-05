Ucraïna va condemnar ahir a cadena perpètua el primer soldat rus per crims de guerra, en un avís a Rússia, que ataca sense descans el Donbass, on les seves tropes han aconseguit petits avanços en el seu intent d’embolcallar Severodonetsk, el centre administratiu de la regió de Lugansk.

Vadim Shishimarin, de 21 anys, s’havia declarat culpable per la mort d’un civil, desarmat i amb bicicleta, que anava parlant per telèfon el 28 de febrer a Txupàkhivka, a la regió de Sumi, al nord-est d’Ucraïna. El Tribunal del Districte Solomyansky, a Kíiv, el va declarar culpable d’acord amb l’article 438 del Codi Penal d’Ucraïna, relatiu al maltractament o mort de presoners de guerra o civils. Va considerar, a més, que el soldat havia incorregut en homicidi premeditat i li va aplicar la màxima pena prevista per a aquest càrrec.

L’advocat havia demanat l’absolució i al·legat una sèrie d’atenuants. Va assegurar que el seu defensat havia actuat complint ordres, encara que va admetre que aquestes implicaven incórrer en «delicte». Segons el seu relat de l’ocorregut, el soldat va disparar sobre un civil després de rebre l’ordre de fer-ho i sota amenaces d’un superior.

La fiscalia, per la seva banda, va argumentar que el soldat va actuar en plena consciència dels seus actes.

El Kremlin va assegurar que buscarà opcions per ajudar el soldat, però va admetre que no pot fer molt «in situ», a Ucraïna.

La Fiscalia General ha registrat fins al dia d’avui 13.341 suposats crims d’agressió i de guerra per part de Rússia a Ucraïna, segons va indicar en el seu compte de Telegram.

Segons l’ONU, fins al moment han mort gairebé 4.000 civils a la guerra russa a Ucraïna. Només a la regió de Khàrkiv, a l’est d’Ucraïna i on les tropes ucraïneses asseguren haver alliberat 24 localitats, els serveis d’emergència han recuperat 63 cossos, segons l’agència Ukrinform, que afegeix que uns 500 edificis ja no podran ser reconstruïts.