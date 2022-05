Nikolái Pátrushev, secretari del Consell de Seguretat i probablement el més pròxim assessor del president de Rússia en l’actualitat, va ser l’encarregat de fer balanç ahir de la guerra a Ucraïna quan es compleix el tercer mes de l’atac militar rus contra l’Estat veí. Pátrushev, considerat el principal exponent de l’ala dura dins del Kremlin, va concedir una llarga entrevista a la publicació Argumenti i Fakti de la qual es desprèn, d’una banda, que Moscou aposta en aquests moments per un conflicte de llarga durada, i per un altre, que el seu país no ha renunciat a cap dels objectius que es va fixar en el seu inici, resumits en la vaga expressió de «desnazificar» l’Estat ucraïnès.

Les paraules de Pátrushev, un home que apareix constantment en les travesses de possibles successors de Putin en cada ocasió en què sorgeixen rumors sobre el seu estat de salut, de ben segur portaran de cap els analistes, en ser deliberadament ambigües respecte a la materialització d’aquest objectiu. Molt bé podrien significar que la denominada «operació especial» russa a Ucraïna continua aspirant a provocar el col·lapse del Govern de Volodímir Zelenski o fins i tot a fer-se amb el control d’alguna de les grans ciutats ucraïneses com Khàrkiv o Kíev, sobre les quals la pressió militar en les últimes setmanes s’ha reduït considerablement. Això sí, l’única cosa segura de tot el que s’ha dit pel més rellevant assessor de Putin és que la guerra es prolongarà en el temps i que en, aquest precís moment, Rússia no contempla cap escenari de negociació. «La raó, la raó històrica està de la nostra part... no hem de complir dates límit; el nazisme ha de ser eliminat al 100% o si no s’aixecarà de nou després d’alguns anys sota una forma encara més monstruosa», ha sentenciat. Objectius a llarg termini a part, aquesta conflicte infinit que planti Pátrushev en l’entrevista, avui dia, s’està desenvolupant principalment en un escenari molt concret, el Donbass, on Rússia està concentrant ara mateix tot l’esforç militar.