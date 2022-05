El Tribunal Suprem (TS) va corregir ahir la seva decisió inicial de rebutjar els recursos presentats contra els indults del procés, perquè va considerar que els recurrents -entre ells PP, Vox i Ciutadans- no estaven facultats per emprendre aquesta acció judicial per mancar d’un interès legítim, i ha decidit admetre’ls ara a tràmit, la qual cosa implica que els estudiarà per a pronunciar-se sobre el fons de l’assumpte.

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del TS ha acordat per una majoria de tres vots enfront de dos estimar els recursos de reposició interposats contra les actuacions pels quals la mateixa secció va inadmetre els recursos contenciosos administratius presentats contra els Reials decrets pels quals van ser indultats nou dels condemnats en la causa del ‘procés’. La Sala Tercera ha estimat tots els recursos excepte l’interposat per l’entitat Pro Patrimonium Sijena i Jerusalem, que es rebutja per unanimitat, segons va informar l’alt tribunal. Amb tot, el TS ordena la continuació dels procediments i posposa al tràmit de sentència el pronunciament sobre la falta de legitimació dels recurrents plantejada per l’Advocacia de l’Estat en tots els recursos. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va carregar contra la decisió del Tribunal Suprem Aragonès veu «altament polititzat» el tribunal, especialment en qüestions sobre Catalunya, i que podria repetir el «procés ple d’irregularitats» que considera que va ser el judici a l’1-O. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va defensar els indults. «El govern defensa la legalitat de totes les actuacions, i en el cas de la situació dels indults no només la legalitat, sinó la utilitat per a la convivència i la recuperació de la normalitat a Catalunya». Seguint en aquesta línia, Rodríguez va dir que és «incontestable» que «la situació a Catalunya avui no té res a veure amb la del 2017 o el 2019», i va posar com a exemple la memòria de la Fiscalia del 2020, que diu que aquell any «els delictes d’odi van baixar un 62%». ERC va acusar el PSOE de tensionar «de manera brutal i innecessària» la relació amb els republicans, mentre la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va criticar la «justícia patriòtica» que assegura que sosté el Govern del Pedro Sánchez.