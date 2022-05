El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha retornat de manera cautelar la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La decisió del tribunal arriba després que els tres eurodiputats presentessin un recurs a la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de desestimar les cautelars per la seva immunitat. En la decisió, el TJUE anul·la l’auto del TGUE i suspèn de manera provisional la retirada de la immunitat perquè veu risc de detenció. Segons el tribunal, el fet que no hagin estat detinguts fins ara «no significa que no puguin ser-ho».

La interlocutòria argumenta que no es pot descartar la detenció dels tres eurodiputats perquè el mateix sistema d’euroordres «comporta, per ell mateix, l’obligació de procedir a la detenció de les persones objecte de les descripcions» i, per tant, veu «una gran probabilitat que la persona en qüestió sigui detinguda». Per tant, el TJUE conclou que el TGUE es va equivocar quan va concloure que Puigdemont, Comín i Ponsatí no van argumentar prou que la seva detenció pogués ser «previsible». El TJUE argumenta que la demanda del retorn provisional de la immunitat «compleix el requisit d’urgència».