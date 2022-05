El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, es va mostrar obert a negociar la candidatura per als JJOO d’Hivern 2030 directament amb els territoris i les estacions d’esquí aragoneses que hi han mostrat interès. Blanco va remarcar que el COE vol presentar una candidatura «sí o sí» perquè Espanya mai ha celebrat uns Jocs d’Hivern al Pirineu i «s’ho mereixen». Després de donar per trencades les negociacions per una acord de candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó, el president del Comitè va dir que malgrat «anem molt justos de temps» cal reprendre el diàleg per intentar presentar la proposta que va plantejar la comissió tècnica. En aquest sentit, va descartar una candidatura que només inclogui Catalunya.

Alejandro Blanco va recordar que la candidatura la presenta el COE i va posar en valor que la gent dels dos territoris, en referència a Catalunya i Aragó, hagi entès la importància de la candidatura i per això estiguin «lluitant» per un acord i deixar de banda «debats estèrils». En aquest sentit, Blanco va lamentar que mentre que en el terreny de la política hi ha debat, en l’àmbit tècnic hi ha acord, i per això no va descartar negociar directament amb els territoris.

El president del COE va dir que no hi ha un calendari que limiti el termini per presentar la candidatura però sí que va destacar que «anem molt justos de temps» i que les altres candidatures que competeixen amb l’espanyola estan molt més avançades. Per això va destacar que el pròxim dia 1 de juny, quan és prevista una visita del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, a Madrid, caldria deixar clar que «seguim a la carrera».

El treball que s’ha fet fins ara en el marc de la comissió tècnica «no es pot obviar», va dir Blanco, que també va recordar que després de l’acord presentat al març, es van fer tres reunions més amb representants polítics de Catalunya i Aragó i es va fer un replantejament que comportava que 5 proves que inicialment s’havien previst a la Val d’Aran, es farien a Cerler, per així donar resposta a les reclamacions del govern d’Aragó.

Blanco va defugir entrar en debat amb el president d’Aragó, Javier Lambán, després que aquest hagi dit que ja no es refia del COE.