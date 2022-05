L’informe fet per Sue Gray sobre les festes a Downing Street en pandèmia assenyala que l’Executiu britànic va incórrer en «errors de lideratge» i demana que es depurin «responsabilitats» al si del Govern.

El document, lliurat ahir al primer ministre, Boris Johnson, indica que «independentment de la intenció inicial» dels esdeveniments registrats, «la major part de les reunions no van respectar les restriccions i directrius sanitàries imposades en aquell moment» per la pandèmia.

Així, Gray assegura que hi ha indicis que «un gran nombre d’individus» s’han vist implicats – fet que també constat la investigació de Scotland Yard– i ressalta que malgrat la «pressió a què eren sotmeses les autoritats i els assessors», les proves sobre «actituds i comportaments inconsistents» prevalen. «Els esdeveniments que he investigat no haurien d’haver-se produït» recull l’informe.