La llei de garantia integral de la llibertat sexual, més coneguda com a ‘llei del només sí és sí’ per traslladar a la legislació els crits escoltats en les protestes per la violació de la Manada, serà aprovada avui al Congrés per a la seva remissió al Senat. La norma implica un canvi de paradigma en la lluita contra les agressions sexuals i si no es demora en la Cambra alta entrarà en vigor en una conjuntura en la qual les denúncies per violència sexual no paren d’augmentar. En els últims dies, per exemple, s’han conegut tres violacions grupals, dues d’elles dutes a terme per sengles grups de joves menors d’edat. I cinc van ser victorejats quan el jutge els va deixar en llibertat, com si fos una gesta l’acusació de violar dues nenes de 12 i 13 anys. L’estadística del Ministeri de l’Interior indica que el 2021 es van cometre 17.016 delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la major xifra de la sèrie històrica (que arrenca en 2013).