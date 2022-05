El Departament de Salut de la Generalitat va informar ahir dels primers quatre casos confirmats de verola del mico a Catalunya.

En un comunicat, Salut indica que es tracta de casos vinculats amb altres positius detectats a Espanya, sense oferir més detalls al·legant raons de privadesa.

Després de les desenes de casos detectats a Madrid i en altres comunitats autònomes, els experts i les autoritats sanitàries donaven per fet que acabarien sortint positius a Catalunya, més encara quan es va saber divendres passat que n’hi havia almenys un en estudi a l’Hospital Clínic de Barcelona.

El Departament de Salut, que no informa de casos sospitosos sinó només dels confirmats, va indicar que el procés per confirmar positius requereix un estudi de microbiologia i de seqüenciació que no són immediats.

De moment, Catalunya informa dels primers quatre casos, sense descartar que n’hi pugui haver més.