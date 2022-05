Després d’escoltar el discurs d’una hora de Pedro Sánchez al ple monogràfic sobre l’espionatge, l’oposició es va regirar per la falta d’informació del president del Govern. Des del PP fins a Junts van denunciar l’intent d’escapisme del cap de l’Executiu després de saber-se que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) havia espiat 18 dirigents independentistes, entre ells el president, Pere Aragonès. «Quina amenaça representava? Per què van espiar l’actual president de la Generalitat? Per què, oh, casualitat, mentre ERC negociava amb vostès una investidura? I què ha passat amb aquesta informació? Perquè cap d’ells [dels 18] ha acabat a la presó. Què han fet amb aquesta informació?», va etzibar Gabriel Rufián (ERC). «Espanya fa olor de tancat», va lamentar.

En acabar el debat al Congrés, que va durar cinc hores, fonts de la direcció dels republicans a Madrid van assegurar que «la crisi no està resolta». «De què serveix posar tres jutges [per autoritzar les intervencions del CNI] si el CNI depèn d’ell [de Sánchez]?», es preguntaven a ERC. El PNB va proposar que siguin tres magistrats del Tribunal Suprem, i no un, com ara, els que donin la corresponent autorització als serveis secrets.

En la seva intervenció, Sánchez va dir que no coneixia les decisions operatives del CNI i va anunciar que reformarà la llei orgànica del CNI per reforçar «les garanties de control» i assegurar el «màxim respecte als drets individuals i polítics».

Rufián va començar el matí a la tribuna retraient a Sánchez que no s’hagués atrevit a assumir cap responsabilitat en l’espionatge polític als dirigents sobiranistes. Si els 18 afectats, va apuntar Rufián, no eren ni «narcotraficants» ni «terroristes gihadistes», per què van ser espiats? El dirigent d’ERC considera que el silenci «pressuposa una cosa encara més perillosa»: que el Govern considera «l’independentisme una amenaça tal per a l’Estat i el marc constitucional com el gihadisme internacional». «Per què promet més control judicial quan el més gran controlador del CNI és vostè?», va dir a Sánchez.

Rufián va obrir la seva intervenció amb un primer interrogant per demostrar el seu desconcert: «Què ha vingut a fer aquí?». Segons Rufián, hi ha una operació búnquer de l’«Estat profund» que busca enfervorir els partits independentistes per «desestabilitzar» el Govern central. «És conscient que, amb intervencions com les d’avui, l’única cosa que fa és donar-nos la raó?», va demanar a Sánchez. «Espanya fa olor de tancat [...] Hi ha un patriotisme tòxic que espanta», va continuar.

Míriam Nogueras (Junts) va coincidir en el fons de Rufián i va qualificar de «milongas» les declaracions de Sánchez. Nogueras va denunciar que el president no ha assumit cap «responsabilitat» en l’espionatge. «Vostè es pensa que som estúpids», va dir. «Ens han mentit, enganyat i espiat, i així i tot alguns insisteixen en pactes i diàlegs màgics amb vostès», va afirmar en referència a la taula de diàleg. Ferran Bel (PdeCAT) va lamentar que, amb els seus silencis, Sánchez hagi «empitjorat» la situació.