El Govern d’Itàlia va exigir ahir a l’antic primer ministre Silvio Berlusconi una indemnització de 10,5 milions d’euros pel «desprestigi internacional» que ha ocasionat al país i a les institucions pel seu escàndol de les festes «bunga bunga», l’endemà que la Fiscalia demanés sis anys de presó per a ell amb motiu d’aquests episodis dins del cas Rubi ter.

L’advocada Gabriella Vanadia, en representació de la Presidència del Consell de Ministres, va explicar que l’escàndol protagonitzat per Berlusconi ha suposat un «descrèdit a nivell global» durant més d’una dècada, que és el que ha durat tot aquest procés judicial, pel qual han anat desfilant coristes, ballarines i personatges de tota mena, que van ser presents a les festes. Vanadia va dir que per a la suma s’ha tingut en compte l’abast de la corrupció per comprar el silenci dels testimonis de les festes -en què se sospita que van participar menors d’edat- i la notorietat dels implicats.