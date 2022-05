L’Audiència de Barcelona ha rebutjat un recurs de la cantant Shakira contra el seu processament per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública, amb un total de 13 milions d’euros.

En una interlocutòria, consultada per Europa Press, el tribunal manté el processament que el jutjat d’instrucció 2 d’Esplugues de Llobregat va dictar el juliol de l’any passat.

El jutge va dictar el processament quan va acabar la instrucció de la causa en què investiga si Shakira suposadament va deixar de tributar a Espanya el 2012, 2013 i 2014 malgrat estar obligada a fer-ho perquè és on tenia la residència fiscal.

La defensa de Shakira hi va recórrer en contra perquè considera que no hi ha prou indicis per portar-la a judici, i va argumentar que en aquell moment era «resident amb caràcter general, també fiscal» a les Bahames.

Tant el jutge instructor com l’Audiència rebutgen aquesta versió i posen d’exemple que el maig del 2012 Shakira es va comprar una casa i hi va començar a fer obres, va llogar un estudi de gravació durant un any i va fer seguiment del seu embaràs en una clínica de Barcelona.

En concret, els tributs que Shakira suposadament va defraudar són l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) –amb un total de 12.371.197 euros– i l’impost sobre el patrimoni (IP) –999.024,54 euros–, que entre els dos sumen un total de 13.370.221 euros.

En canvi, la secció 10 de l’Audiència estima el recurs del seu advocat i assessor Ezequiel C., també investigat en la causa, i ha acordat arxivar-la per a ell perquè creu que la investigació no li ha atribuït actes concrets per suposadament col·laborar en el presumpte delicte.