Salvador Raimondo Ramos, el jove identificat com l’autor del tiroteig de l’escola primària d’ Uvalde, a Texas, havia enviat una sèrie de missatges anunciant les seves intencions abans de dirigir-se al col·legi i provocar la massacre.

Les autoritats de Texas han informat que Ramos havia enviat una sèrie de missatges privats a través de Facebook a una adolescent de 15 anys alemanya a la qual havia informat, només mitja hora abans de l’atac, que «massacraria una escola». La jove ha assenyalat que havia conegut el tirador unes dues setmanes abans a través de ‘Yubo’, una aplicació de telefonia mòbil utilitzada generalment per adolescents per a fer amics, segons informacions del diari The New York Times.

Ramos, que va complir 18 anys el 16 de maig, hauria realitzat una videotrucada amb la mateixa menor, a la qual li hauria ensenyat el seu nou rifle AR-15. Posteriorment, va fer al·lusió a «utilitzar l’arma per a alguna cosa» i li va enviar fotografies en què suposadament es veia la munició que acabava de comprar per Internet.

Dimarts al matí, tots dos van mantenir una altra videotrucada en la qual es veia el jove vestit completament de negre, si bé Ramos va assegurar que «no podia revelar-li el seu secret fins que el seu avi abandonés la casa». Sobre les 11.00 hores va escriure que «estava esperant la seva àvia» i, poc després, li va enviar diversos missatges en els quals assegurava que havia «disparat la seva àvia al cap» i anava a «obrir foc a una escola». La jove ha al·legat que fins que no va veure les notícies en la televisió no va demanar contactar amb les autoritats. «Potser podria haver canviat alguna cosa. Simplement no vaig pensar que anés a fer-ho de veritat», ha lamentat.