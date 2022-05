L’assassinat d’un home dimecres a la nit a Terrassa va començar amb una baralla a l’interior d’una nau ocupada del carrer de Llauradó. Segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup que Regió7, al recinte hi conviuen diverses persones que no formen part d’un únic nucli. Ahir a última hora de la tarda, una de les dones va recriminar l’actitud de dos homes, pare i fill, als quals va comminar a deixar de fer soroll.

Així va començar una discussió entre els tres, que va degenerar en una baralla i el fill va acabar colpejant la dona. Aquesta acció va impulsar a reaccionar un altre home que freqüenta la nau, que va mediar per aturar l’agressió. Aquesta intervenció va desviar el conflicte cap a ell. El fill, un home de 29 anys, i aquest últim home van continuar barallant-se en una discussió que va continuar lluny de la nau i va continuar pel carrer de Dom Bosco. Allà, el fill va acabar apunyalant mortalment aquest home.