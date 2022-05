El govern de Pedro Sánchez va aconseguir aprovar ahir la Llei de l’Audiovisual sense els vots d’ERC, que va dir ‘no’ malgrat que va donar suport als pressupostos generals de l’Estat del 2022 a canvi del pacte en aquest text. Els republicans han passat del ‘sí’ que van fer la setmana passada en comissió a un vot en contra avançat durant la compareixença de Sánchez pel ‘Catalangate’ i després que els socialistes hagin pactat una esmena que obre el ventall de les productores que es consideren ‘independents’ per encabir-hi les que treballen pels grans grups mediàtics. La Llei va prosperar amb els vots del PSOE, Podem i PNB gràcies al fet que el PP i Cs es van abstenir. ERC, Junts, PDeCAT i CUP hi van votar en contra.

La marató de negociacions d’aquesta setmana entre el govern espanyol i ERC va acabar sense acord. Els socialistes van rebutjar l’esmena que ERC, Podem i Bildu havien pactat per recuperar l’esperit inicial de la Llei, i van introduir la modificació que van pactar la setmana passada amb el PP i Cs. Un canvi de paradigma que va generar rebuig a ERC, que recorda que les productores independents representen 1.000 llocs de treball a Catalunya i que el nou text està fet a mesura per beneficiar grans grups com Atresmedia i Mediaset.

Junts, PDeCAT i CUP van votar en contra del text perquè consideren que no protegeix adequadament el català a l’àmbit audiovisual. La llei aprovada manté el fons de 15 milions d’euros per a continguts audiovisuals en català, basc i gallec, tot i que no inclou l’obligació de les grans companyies que tenen la seu fora de l’Estat a fer produccions en les llengües cooficials.

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, va dir que la Llei defensa les productores independents i les llengües cooficials. Va dir que el text «suposa un impuls molt important per al sector» i permet «reforçar la producció independent i les llengües oficials». «És una llei que modernitza el marc per a la producció audiovisual i permetrà fer d’Espanya el hub audiovisual d’Europa», ha dit. La vicepresidenta va justificar l’acord amb el PP. «Hem aconseguit l’equilibri per impulsar la indústria audiovisual protegint els productors independents i la protecció adequada dels menors i de les persones amb discapacitat».