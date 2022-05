La Mesa del Parlament va admetre a tràmit la petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sol·licitat per Vox, Cs i PP sobre la nova llei del català, la qual cosa va obligar a suspendre el ple fins que la cambra no en disposi.

Segons fonts parlamentàries, la petició d’un dictamen sobre la nova llei acordada pel PSC, ERC, JxCat i ECP per preservar la immersió lingüística a les escoles de Catalunya no contenia cap defecte de forma, per la qual cosa la Mesa el va admetre a tràmit i ahir mateix el va traslladar al Consell de Garanties.

En conseqüència, el ple no prossegueix avui tal com estava previst a les 12:30 hores per votar precisament l’aprovació definitiva de la llei, sinó que queda «suspès» fins que a la cambra li arribi l’informe del Consell de Garanties. Les mateixes fonts van puntualitzar que el ple «no ha finalitzat» motiu pel qual formalment segueix convocat, encara que no es reprendrà fins que el Consell de Garanties s’hagi pronunciat sobre la legalitat de la nova llei.

Els membres del Consell disposen legalment de set dies per elaborar l’informe des que es pronuncien sobre l’admissió de la petició d’informe, però fonts parlamentàries consideren «improbable» que vulguin esgotar aquest termini, tenint en compte que la llei únicament té dos articles.

El Parlament havia aprovat dimecres tramitar amb la màxima urgència la proposició de llei, amb el suport del PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem, amb l’objectiu de reafirmar el català com a «llengua vehicular» a les escoles i, alhora, reconèixer el castellà com a llengua «d’ús curricular», sense fixar percentatges i deixant marge de decisió als centres educatius.

L’acord va arribar just una setmana abans que expiri el termini del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va fixar el 31 de maig com a data límit per a l’execució forçosa de la sentència que obliga les escoles a oferir el 25% de classes en castellà. Amb tot, amb la petició del dictamen no està garantit que la llei pugui ser aprovada abans que venci el termini del 31 de maig.