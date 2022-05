La ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, va defensar l’aprovació de la Llei General de Comunicació Audiovisual i va treure importància a les discrepàncies en la coalició de Govern. Alegría va destacar el suport als productors independents.

«Una vegada més hem demostrat el suport del Govern al sector audiovisual i del cinema, hi ha una aposta pels productors independents que es fa sota l’emparament d’aquesta llei», va explicar Alegría en una entrevista aTVE, recollida per Europa Press.

Sobre la votació del text, que va tirar endavant amb l’abstenció de Podem i gràcies al fet que els populars també van decidir abstenir-se, Alegria va reconèixer que «en l’arc parlamentari hi ha diferents sensibililtats» que «parlen, negocien» i, segons la seva opinió, «en el que cal fixar-se és que és una bona llei que recull gran part de les sol·licituds i demandes», va concloure la titular d’Educació.

També la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va defensar l’aprovació de la Llei General de Comunicació Audiovisual i va minimitzar les discrepàncies a la coalició perquè, va afirmar, «va sortir del Consell de Ministres secundada per tot els membres», per tant «hi ha un suport d’Unitades Podem, que forma part del Govern», atès que va destacar que «l’element positiu és que aquesta llei ha tirat endavant». «Això és important perquè quan surt alguna cosa del Consell de Ministres mostra la unitat que té el Govern de cara a legislar i a millorar, i les votacions clarament responen als elements que sempre Unides Podem, el PSOE o altres membres del Congrés manifesten respecte a aquesta o altres lleis», va assenyalar a preguntes dels periodistes a Cadis.

Per la seva banda, la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, va afirmar a València en ser preguntada sobre l’aprovació de la llei audiovisual amb l’abstenció del PP i d’Unides Podem, que es va desvincular per primer cop d’un projecte de llei del Govern de coalició amb el PSOE, que «el cinema espanyol és molt important» per a aquest país i que sempre tindrà el seu suport.