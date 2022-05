El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va mostrar ahir «absolutament indignat» per la investigació oberta per un jutjat de Barcelona contra quatre alts càrrecs del Departament de Salut, entre ells Carmen Cabezas i Adrià Comella, pel retard en la vacunació contra la covid-19 de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya. Des de l’Hospital General de l’Hospitalet, el conseller va recordar que tots ells «s’hi han jugat molt i han arriscat molt en els últims dos anys» i que no es mereixen que se’ls acusi amb «mitges veritats i insinuacions». «Aquest comença a ser un país que en comptes de mirar enrere per aprendre lliçons ho fa per dir falsedats i estendre l’ombra del dubte», va afegir.

A banda del suport rebut del conseller de Salut, a Twitter es va posar en marxa una campanya per fer costat als quatre investigats amb el hashtag #16MilionsDeGRÀCIES. Molts usuaris han mostrat la seva oposició recordant la gran vàlua professional dels professionals i l’enorme esforç que van fer per administrar 16 milions de vacunes durant la pandèmia. Incidència de la covid El Departament de Salut ha declarat 58 ingressats menys per covid i el global se situa en 1.105. El nombre de crítics a l’UCI puja a 34, tres més que els informats dimarts, quan es va fer públic l’últim balanç. S’han registrat 7.114 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 2.528.356 des de l’inici de la pandèmia. El nombre de morts des de l’inici de la pandèmia és de 27.415, que en són 29 més de notificades els últims dies. L’Rt baixa quatre centèsimes, fins a 0,92, i el risc de rebrot ho fa fins a 327 (-24). El 18,50% de les proves han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 390 a 380, i la de 7 dies ho fa de 184 a 173. Salut comunica les dades dos cops per setmana i concentra les proves en vulnerables i pacients greus. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que ara només es fan en casos de persones vulnerables o greus, en l’última setmana se n’han notificat 13.623, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 16.337. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 53,39 anys. D’altra banda, al conjunt de l’Estat la incidència covid en els mmés grans de 59 anys continua baixant després d’una setmana i se situa en els 728 casos, una tendència que ha afavorit lleument l’ocupació hospitalària global, que baixa fins al 5,6% amb 6.980 ingressats a tot Espanya, encara que les unitats de vigilància intensiva continuen superant el llindar del 4%. Les dades del Ministeri de Sanitat reflecteixen un caiguda en la incidència de 72 punts des de dimarts, quan va començar a consolidar-se una tendència a la baixa en aquest indicador, el registre màxim del qual en aquests mesos amb la nova estratègia de seguiment de la covid va vorejar els 850 casos la setmana passada. Han estat detectades 45.919 noves infeccions covid a tot l’Estat els últims dies, per les més de 50.000 comunicades en cada informe que emet Sanitat els dimarts i els divendres. D’aquest total, 22.120 són de ciutadans de 60 anys o més, davant de la mitjana d’entre 25.000 i prop de 30.000 que s’havien notificat en cada informe. Baixa així des de dimarts l’ocupació hospitalària general, des del 6,1% fins al 5,6% –és a dir des dels 7.562 fins als 6.980 pacients–, encara que a l’UCI, atès que l’estada requereix més temps, encara es manté en la forquilla del 4% (4,2%) que indica risc mitjà amb 379 crítics en total en tot el país (6 més). No obstant això, l’ocupació general hospitalària és diferent en cada comunitat, amb Castella i Lleó (8,1%), País Basc (7,1%), Castella-la Manxa (7%) com les autonomies amb més taxa d’ingressats, i només Ceuta, amb el 10,3%, se situa en risc alt d’ocupació covid. S’han notificat 236 nous morts, de manera que augmenten a 106.341 les morts vinculades a la covid des de l’inici de la pandèmia. D’aquest total, 260 han estat certificades en l’última setmana.