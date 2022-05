El Departament de Salut de la Generalitat va informar ahir de cinc casos més confirmats de verola del mico, que eleven a nou el total de positius per aquest virus a Catalunya, cap a la regió central. De tots els positius confirmats, set estan vinculats a altres casos a Espanya i en els dos restants encara s’estudia el rastre epidemiològic.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va indicar ahir que s’esperen més positius de verola del mico, per la qual cosa cal estar «en alerta però no alarmats», perquè els casos són pocs, de moment, i la malaltia generalment no és greu. Així, va recomanar a la ciutadania que, en el cas que apareguin erupcions o butllofes, es consulti el metge, però va demanar evitar l’alarmisme. «La verola del mico té una evolució favorable, autolimitada a 2 o 3 setmanes», i el risc de derivar en complicacions està circumscrit a persones amb malalties de base, immunodeprimides i nens molt petits, que són vulnerables per la infecció o qualsevol altre virus, va puntualitzar el conseller.

La primera notificació de casos de verola del mico que es va rebre va ser el dia 17 de maig del 2022.