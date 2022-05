Isabel S.A. va morir el juny passat a Madrid als 85 anys, aparentment de mort natural, però el seu germà va dubtar que fos així i va iniciar un procés que va confirmar les seves sospites: l’anciana va morir enverinada amb unes substàncies que presumiblement li van administrar la seva neboda i la seva parella, l’actor Luis Lorenzo. Ahir es va saber que havien estat detinguts la neboda, Arancha P.F., i l’actor (ha participat en sèries com La que se avecina» i El comisario). La Guàrdia Civil investigava la parella des que el germà de l’anciana va denunciar a Astúries, on vivia habitualment la víctima, per aclarir les circumstàncies de la mort.

La dona era vídua i vivia a Las Regueras. Astúries, i de tant en tant visitava la neboda i l’actor a casa seva, a Rivas-Vaciamadrid, a Madrid. El 2021 va passar una llarga temporada amb ells. Arran de les sospites del germà de la víctima, es va fer una segona autòpsia que va revelar que havia mort per enverinament.