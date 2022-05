Joe Garcia, el marit d’Irma García, una de les mestres assassinades al tiroteig a l’escola d’Uvalde, a Texas, va morir ahir després de tenir un infart, segons van informar els seus familiars i mitjans de comunicació locals.

Un dels nebots de la mestra, John Martinez, va anunciar a Twitter que Joe Garcia havia mort «de pena». Va recordar que els seus oncles es van enamorar quan anaven a l’institut i que deixen quatre fills –de 23, 19, 15 i 13 anys– orfes. Irma Garcia és una de les dues mestres mortes al tiroteig de dimarts a l’escola de primària Robb Elementary de la localitat texana d’Uvalde, on també van perdre la vida 19 nens. La mestra feia 23 anys que exercia al center Robb Elementary, on hi va haver la massacre i, segons el seu fill Christian Garcia, que va parlar dimecres amb la cadena NBC, es va erigir en escut humà per protegir els seus alumnes durant el tiroteig protatonizat per Salvador Ramos, de 18 anys d’edat.