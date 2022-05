El Govern ha recorregut l’ultimàtum del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per implantar un 25 % de castellà a les escoles, al·legant que prepara una normativa nova i que canviar els projectes lingüístics a final de curs implicaria «greus perjudicis» i un gran «impacte econòmic». Així consta en el recurs que el govern català va presentar davant el TSJC perquè suspengui el termini de quinze dies que li va donar per complir la sentència, que expira dimarts vinent, i reconegui que el Departament d’Educació està «duent a terme les actuacions necessàries per garantir normativament la utilització de les dues llengües oficials» en l’ensenyament.

El TSJC haurà de resoldre en els propers dies si suspèn el termini establert, mentre s’està a l’espera que el Consell de Garanties Estatutàries emeti el dictamen sol·licitat per Vox, JxCat i En Comú Podem sobre la proposició de llei sobre l’ús i aprenentatge de les llengües oficials que PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem pretenien aprovar en lectura única en el Parlament.

La petició del dictamen amenaça amb desbaratar els plans de PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem d’aprovar la nova llei abans del termini màxim fixat pel TSJC.

El Consell de Garanties Estatutàries disposa ara de set dies hàbils per dictaminar si la nova llei s’ajusta a l’Estatut i la Constitució, per la qual cosa només si emet el seu informe amb inusual rapidesa serà possible celebrar el ple d’aprovació de la llei el dilluns o el dimarts de la setmana vinent, per presentar-la davant el TSJC al costat d’un decret llei que preveu aprovar en paral·lel el Govern de Pere Aragonès. L’escrit de la Generalitat recorda al TSJC que «el que no es pot pretendre és que les iniciatives normatives iniciades s’aprovin sense complir els tràmits que són preceptius» i que no és descartable que «en qualsevol moment» el Govern utilitzi «un altre instrument normatiu, encara més ràpid en la seva tramitació, com és el decret llei, per regular els usos lingüístics a l’escola». El Gabinet Jurídic rebutja la «inactivitat normativa» que la sentència atribueix a la Generalitat.

Segons el Govern, el TSJC ha alterat els termes de la seva pròpia sentència quan ordena aprovar unes «instruccions internes de servei» en quinze dies per garantir el 25 % de castellà, malgrat que l’Advocacia de l’Estat -que va impulsar la demanda amb el govern del PP- reconeix que la Generalitat té «llibertat per escollir les millors mesures a adoptar» per aplicar la sentència. El recurs apel·la també als «greus perjudicis que pot causar a tota la comunitat educativa» la immediata execució de la sentència «a hores d’ara del curs escolar», la qual cosa obligaria a modificar projectes lingüístics, alterar la programació de classes i horaris i canviar tant les dinàmiques com el material didàctic de les assignatures.

El recurs branda també l’«impacte econòmic» que implicaria haver de canviar els materials escolars, tant didàctics com curriculars, un cost que un informe aportat al TSJC xifra en 20 o 22 euros per alumne, la qual cosa suma 20,5 milions d’euros.