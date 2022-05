Ernest Maragall va ser proclamat ahir cap de llista d’ERC a les eleccions municipals de Barcelona del 2023. Després que aquest divendres rebés el suport del 90% de la militància i, en el seu primer discurs com a candidat, Maragall va assegurar que està disposat i anirà «a totes» per guanyar. Amb aquesta proclamació, Maragall repeteix com a candidat dels republicans a l’alcaldia de Barcelona amb l’objectiu de treure’s l’espina de les darreres eleccions del 2019, on un pacte a tres bandes entre el PSC i la formació encapçalada aleshores per Manuel Valls va acabar arrabassant-li la vara d’alcalde a mans d’Ada Colau. «Ens disposem a guanyar de forma inqüestionable. Això farem», va sentenciar.

El líder d’ERC a Barcelona va dir que no pararà fins a recuperar «l’orgull, la confiança, i l’ambició perdudes», i va afegir que guanyarà les eleccions per acabar amb una ciutat que, en la seva opinió, està «frustrada i trista».