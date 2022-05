El secretari general del PSC, Salvador Illa, va criticar ahir l’encreuament de declaracions d’ERC i Junts. «Em sorprèn que partits amb responsabilitats importants de govern comencin a barallar-se. Si us plau, governin. Falta un any per a les eleccions, calma i serenitat», va dir a la Festa de la Rosa del PSC a Cerdanyola del Vallès. Illa també va insistir en el fet que l’acord per la llengua que estableix el castellà com a llengua curricular compleix la sentència del 25% i que no s’ha fet «per incomplir» les resolucions judicials.