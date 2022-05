Un incendi va cremar ahir a la tarda una nau de reciclatge de la Zona Franca de Barcelona. Segons van informar fonts municipals a l’ACN, el foc no va causar ferits. S’hi van destinar 12 dotacions dels Bombers de Barcelona per apagar-lo. El cos va explicar que no hi va haver danys estructurals a les instal·lacions de l’empresa afectada, tot i que el foc va provocar una columna de fum visible des de bona part del litoral de l’àrea metropolitana. Per sufocar l’incendi, els Bombers de Barcelona van emprar un vehicle que permet llançar fins a 10.000 litres d’aigua.