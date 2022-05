El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebut el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, aquest cap de setmana a la finca Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo).

Segons va informar La Moncloa, dissabte van mantenir una reunió i diumenge una discussió bilateral a nivell de líders sobre els preparatius de la Cimera de l’OTAN que se celebrarà a Madrid els dies 29 i 30 de juny.

En concret, van abordar temes «clau» com Ucraïna, l’elaboració del nou concepte estratègic, el concepte de Madrid que ha de preparar l’OTAN per fer front als reptes de futur de l’Aliança en un moment històric com el de la guerra. Així mateix, han tractat la «mirada 360°» que s’ha de tenir per afrontar també «les amenaces que arriben del sud».

Aquesta visita és prèvia a l’acte del 40° aniversari de l’adhesió d’Espanya a l’Aliança Atlàntica, que es commemora aquest dilluns.