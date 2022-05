El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va acudir ahir al capdavant de la batalla per mostrar el seu suport a les tropes desplegades a Khàrkiv. Es tracta de la primera visita oficial de Zelenski fora de Kíiv des que es va produir la invasió russa el 24 de febrer passat.

«Arrisqueu les vostres vides per tot el país», va dir Zelenski als seus soldats, segons recull el comunicat oficial de la presidència d’Ucraïna a la seva pàgina web. I afegeix que el president va repartir regals i va tenir paraules d’elogi.

Zelenski també va visitar els edificis residencials destruïts per les bombes i va apuntar que en el seu lloc caldrà aixecar refugis antiaeris.

El cap de gabinet de Zelenski destaca que el 31% de la regió de Khàrkiv està actualment ocupada per les tropes russes gràcies al fet que les tropes ucraïneses han aconseguit fa poc arrabassar a l’invasor un 5% d’aquest territori.

Rússia no deixa respirar

Després de més de tres mesos de guerra, soldats ucraïnesos en el front de combat prop de Khàrkiv temen que la invasió russa va per llarg, per la qual cosa hauran de continuar lluitant en zones com aquesta a l’est d’Ucraïna perquè Rússia no recuperi territori que han alliberat.

«Sí, crec que serà llarg», respon a Efe un d’ells en preguntar-li si pensa que durarà molt la guerra. El jove, de 24 anys, que prefereix ser identificat solament amb el pseudònim de Casper, comenta això mentre somriu. Encara que no tenia experiència militar no va dubtar d’allistar-se voluntari a les Forces Armades ucraïneses poc després de començar la guerra. Ara no creu que «es tranquil·litzi» el president rus, Vladímir Putin, per detenir de sobte la invasió.

Els militars russos «tenen moltes armes, míssils, municions», i podran continuar combatent sense que per a ells sigui «un compte enrere», sense data límit per aconseguir els seus objectius, apunta.

A uns metres d’on es troba un grup de soldats ucraïnesos hi ha una filera de vehicles militars russos destruïts, com algun tanc, camions de transport d’armament i petits autobusos per portar combatents, entre les restes d’una infinitat de projectils i fins i tot algun morter sense detonar.

«Crec que si Putin hagués pensat fa temps que Ucraïna està unida com una gran família i que cada regió té una connexió molt forta dins del país, no s’hauria atrevit a iniciar la invasió», comenta.

El jove explica que en alguns moments va tenir por, com quan van caure a prop bombes de raïm, que estan prohibides per un tractat internacional, del qual ni Ucraïna ni Rússia són signants, i l’ús de les quals en aquesta guerra ha estat denunciat per organitzacions com les Nacions Unides.

«És impossible acostumar-se a les explosions, encara que és sempre el mateix» en el seu dia a dia, assegura, mentre el llançament d’un míssil rus és respost amb un altre dels ucraïnesos.